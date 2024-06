Zelensky e l’abbraccio col veterano: “Sei un eroe” – Video

(Adnkronos) – "Sei il salvatore del popolo, mi fai venire le lacrime agli occhi". Volodymyr Zelensky partecipa alle celebrazioni per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia. Il presidente ucraino viene salutato con affetto e ammirazione da un veterano e non nasconde la sua commozione. "Tu hai salvato l'Europa", dice Zelensky all'ex militare. "Sei il mio eroe, prego per te", dice il veterano americano. "No, tu sei il nostro eroe", replica Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Giugno 2024