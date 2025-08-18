Attualità

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Con questo vestito stai benissimo". Volodymyr Zelensky arriva alla Casa Bianca per l'incontro con Donald Trump e il primo dubbio, quello più frivolo e assolutamente supefluo, viene sciolto. Il presidente ucraino si presenta con un abito civile e non con la consueta tenuta militare, criticata da un cronista americano durante il celeberrimo meeting che lo scorso febbraio, nello Studio Ovale, terminò con una 'rissa' verbale. In quella circostanza, anche Trump evidenziò con sarcasmo la tenuta militare di Zelensky: "E' tutto elegante", aveva detto accogliendolo alla West Wing. Zelensky oggi ha scelto la stessa giacca nera indossata al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno, un completo disegnato da uno stilista ucraino ma non un classico completo, vista anche l'assenza della cravatta. Scelta apprezzata da tutti. "E' favoloso con quel vestito", ha detto lo stesso giornalista che a febbraio aveva puntato il dito contro la tenuta militare. "Ho detto la stessa cosa!", ha incalzato Trump. "Ma lei indossa lo stesso vestito! Io ho cambiato, lei no", ha scherzato Zelensky rivolgendosi al giornalista. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

5 minuti fa

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

33 minuti fa

Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

43 minuti fa

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio