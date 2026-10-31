Zehentner (Snam): “”Fondazione è il braccio operativo nel sociale””

“Fondazione Snam, il braccio operativo nel sociale della Snam, ha diverse linee operative. Siamo attivi nelle comunità di recupero dalla tossicodipendenza, nel sostegno ai bambini e agli adolescenti che vengono dal fronte ucraino, nel creare piantagioni di avocado nei terreni sequestrati alla mafia e nel supporto alle donne e alle giovani madri maltrattate”. Lo spiega Alessandro Zehentner, presidente di Snam e di Fondazione Snam, all’evento, organizzato all’Auditorium Parco della Musica a Roma, con cui la società ha celebrato il suo 85° anniversario.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026