Zeekr 9X debutta in Europa

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Zeekr entra nel segmento europeo dei Suv di lusso con la nuova 9X Super Hybrid, modello a sei posti progettato a Göteborg, in Svezia. La nuova Zeekr 9X è equipaggiata con un sistema Super Hybrid twin-energy basato su un’architettura elettrica a 900 Volt, due motori elettrici e un propulsore turbo benzina da 2 litri con funzione di generatore. Il sistema sviluppa fino a 897 CV e consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, raggiungendo una velocità massima di 240 km/h. La vettura può viaggiare in modalità completamente elettrica e dispone di differenti programmi di guida, compresi quelli dedicati al fuoristrada. L’assetto si affida a sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e ad ammortizzatori elettromagnetici CDC a doppia valvola. La ricarica ultraveloce in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% della batteria in 9,5 minuti, mentre l’autonomia complessiva dichiarata arriva fino a ben 737 chilometri.



L’intrattenimento di bordo ruota attorno a uno schermo Oled 3K da 17 pollici ma capace di scorrere in avanti, con un solo tocco, fino a 88 centimetri. Il sistema lavora insieme all’impianto audio Naim composto da 32 altoparlanti, 40 canali di amplificazione, due subwoofer e otto dispositivi tattili. La plancia ospita un head-up display da 47 pollici, un quadro strumenti antiriflesso da 13 pollici e due schermi Oled centrali da 16 pollici con risoluzione 3,5K. Il pacchetto di assistenza alla guida comprende sistemi Adas basati sulla tecnologia LiDar, Highway Navigation Assist e parcheggio da remoto. Per i rivestimenti Zeekr ha scelto pelle Nappa e inserti in legno nordico selezionati e lucidati artigianalmente. La console centrale integra inoltre un selettore rotativo in cristallo. Il bagagliaio offre una capacità di 677 litri, espandibile fino a 2.148 litri, mentre la capacità di traino raggiunge i 2.000 chilogrammi.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026