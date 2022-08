Il Gruppo Teatrale Amici dell’Arte di Lucera rappresenterà giovedì 18 agosto in Piazza Matteotti una delle pagine più significative del proprio repertorio: “Ze Necole”, la prima commedia in vernacolo scritta da Germano Benincaso.Questo lavoro che è andato in scena per la prima volta il 31 luglio del 1975 al Teatro Palladino di San Giovanni Rotondo, è stato rappresentato dagli Amici dell’Arte – oltre che a Lucera – in tantissime città e teatri su tutto il territorio nazionale: Torino, Roma, Bari, Cava de’ Tirreni, Jesi, Manduria, Foggia, Fuscaldo marina, Gravina di Puglia, Monte Sant’Angelo, Sava, Canosa di Puglia, Putignano, San Severo, Serracapriola e in quasi tutti i comuni dei Monti Dauni, sia per il pubblico teatrale, sia in matinè organizzati per alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. La commedia, oltre che nella versione originale, è stata anche tradotta nei vari dialetti e rappresentata da moltissime compagnie in tantissime regioni. In occasione della rappresentazione del 18 agosto Ze Necole andrà in scena per la duecentesima volta.Gli Amici dell’Arte, durante 53 anni di ininterrotta attività, hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in Festival e rassegne a carattere nazionale; in particolare sono stati premiati per gli allestimenti scenici realizzati da Giuseppe Grasso, per i testi originali scritti dall’autore lucerino Germano Benincaso, il quale ha ottenuto anche due volte il premio come miglior regista e come miglior attore protagonista: Lina Carratù ed Arturo Monaco hanno ricevuto più volte il premio come miglior attore ed attrice protagonista e caratterista, così come Ida Salvatore; mentre al Gruppo è stato assegnato il Premio nazionale Fitalia per il miglior spettacolo.Protagonisti della rappresentazione in programma giovedì 18 agosto saranno, insieme a Germano Benincaso che ha curato anche la regia, Lina Carratù, Arturo Monaco, Lello Spagnuolo, Maria Strazioso, Domenico Tutolo, Luigi Granieri, Marcella Cogato, Luigi Follieri e Michele Ieluzzi. Le scene sono di Giuseppe Grasso, tecnici Paolo Monaco e Gianni Maglia, sarta di scena Anna Dotoli, musiche originali di Pasquale Ieluzzi, presenta Dino Russo.L’evento del 18 agosto in piazza Matteotti, il cui inizio è previsto per le ore 21,00, è stato organizzato dal Comune di Lucera nell’ambito delle manifestazioni di Lucera Estate 2022.

Condividi sui Social!