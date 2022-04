Zdenek Zeman: “Dobbiamo tornare a far punti”

Quattro i punti che servirebbero al Calcio Foggia per la certezza dei playoff, diversamente se il Picerno non dovesse fare bottino pieno contro la Paganese, ne basterebbe soltanto uno in virtù degli scontri diretti contro i molisani. Ma il Foggia di Zeman, una delle più penalizzate dalla ridicola sentenza che ha visto il fallimento del Calcio Catania deve tornare a far punti specie dopo la pesante sconfitta patita contro Catanzaro e la figuraccia realizzata in eurovisione per un paio di delinquenti prestati al pallone che hanno aggredito Iemmello. In conferenza stampa ieri è tornato a parlare il maestro Zdenek Zeman per il Calcio Foggia, come si evince dal sito ufficiale dei rossoneri: “Spero che siano concentrati sulla partita. È stato un episodio brutto quello accaduto durante la partita perché Foggia è una bella città. Succedono anche in altre città, altrove. Devo però ringraziare i tifosi che ci hanno dato la possibilità di fare la partita. È spiacevole, va condannato e spero che episodi così non accadono più. Bisogna rendersi conto che dobbiamo fare punti in queste partite. I ragazzi non sono rimasti contenti dopo l’esclusione ed Catania. Ferrante è ancora infortunato mentre Di Pasquale è convocato ma non sta bene perché ha dolore. Con Sciacca squalificato, Di Pasquale non al meglio e Buschiazzo ci vuole grande invenzione per la difesa di domani. Penso che bisogna anche cambiare modulo in queste situazioni. Tutti questi campi assomigliano alla Figc dove ci alleniamo quindi non dovrebbe essere un problema il campo da gioco di Francavilla. Ci hanno tolto quegli otto punti che potevano fare la differenza ma abbiamo avuto anche dei torti arbitrali. Abbiamo perso anche delle partite che non erano da perdere. Il Francavilla ha fatto bene finora anche se nelle ultime partite non stanno facendo bene forse hanno perso motivazioni. Bisogna vedere chi ha più voglia di fare e spero che sia la mia squadra ad averla. Per necessità durante la partita ho cambiato il modulo. Di solito non mi è mai mancato il secondo centrale di difesa. Su Di Pasquale credo di avere il 60% di probabilità anche se lui me ne dà 0. Per me è una partita di motivazioni, noi possiamo migliorare la classifica. Ho visto la partita che hanno giocato contro la Turris e non hanno fatto bene. È una squadra che ha conquistato i punti che hanno meritato. Ci spero nei due punti che dovrebbero darci ma purtroppo visto che le regole non funzionano uguali per tutti quanti mi sto preoccupando. Ringrazio i ragazzi che hanno fatto il murales è un bel pensiero per me”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

