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Zayn Malik ricoverato in ospedale, il malore e il messaggio ai fan: cosa è successo

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(Adnkronos) –
Zayn Malik ricoverato in ospedale. L’ex One Direction ha raccontato– con una foto condivisa su Instagram – di aver accusato un malore e di trovarsi ora ricoverato in ospedale. Il cantante ha dovuto annullare tutti gli eventi promozionali previsti in settimana per il lancio del nuovo album.  “Ai miei fan. Grazie a tutti voi per il vostro amore e supporto, ora e sempre: è stata una lunga settimana e mi sto ancora riprendendo in modo inaspettato”, ha esordito il cantante che ha provato a tranquillizzare i fan.  “Sono distrutto dal fatto di non potervi vedere tutti questa settimana – ha aggiunto – non sarei dove sono oggi senza di voi e vi sono davvero grato per la vostra comprensione”.  Il cantante non ha raccontato nei dettagli cosa è accaduto ma ha ringraziato lo staff medico che si è preso cura della sua salute tempestivamente: “Medici, infermieri, cardiologi, personale gestionale e amministrativo e a tutti quelli che mi hanno aiutato lungo il percorso e continuano a farlo. Siete tutti dei grandi! Tanto tanto amore”, ha scritto citando il reparto di cardiologia. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Aprile 2026

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