Zauri: “Foggia pronto alla sfida, vogliamo riscattarci”

Il Foggia Calcio affronterà la Juventus Next Gen nella 33ª giornata del Girone C di Serie C. La partita si terrà oggi alle 17:30 presso lo stadio “Pozzo – La Marmora” di Biella. La Juventus Next Gen occupa la decima posizione con 35 punti, l’ultimo posto utile per i playoff. Il Foggia si trova al 15º posto con 30 punti, con un discreto margine sulla zona retrocessione, ma con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Il tecnico Zauri questa volta vista la lontananza dalla Capitanata per la trasferta di Biella ha parlato con due giorni di anticipo nella consueta conferenza stampa. Zauri ha espresso dispiacere per le recenti prestazioni al di sotto delle aspettative, attribuendo parte delle difficoltà agli infortuni che hanno costretto la squadra a cambiare spesso assetto tattico. Attualmente, risultano indisponibili i giocatori Sarr, Santaniello, Parodi e Mazzocco. Zauri ha sottolineato l’importanza di recuperare energie fisiche e mentali per affrontare al meglio la sfida contro la Juventus Next Gen: “Affrontiamo un avversario solido e ben organizzato. L’assenza di un attaccante di ruolo ha influenzato sull’equilibrio stesso della squadra ma ho fiducia nelle soluzioni a mia disposizione”. Ha poi detto che Pazienza sta bene e ha buone chance di partire dall’inizio.

La gara sarà diretta da Francesco Zago della sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Luca Bernasso di Milano e Stefano Peletti di Crema. Il quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Francesco Saffioti di Como. Nella sua carriera, Zago ha diretto 114 gare, comminando 576 ammonizioni, 18 doppie ammonizioni, 17 espulsioni e 28 calci di rigore. Non ha mai diretto in passato gare del Foggia. Fischio di inizio oggi alle 17,30. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



