Zanzare tropicali trovate in Scozia, per Bassetti “è un brutto segnale”

(Adnkronos) –

Zanzare tropicali, inclusa la Culex pipiens che si trova nell'emisfero boreale, sono state trovate in diverse località della Scozia. Lo ha rilevato una ricerca dell'Università di Glasgow che ha identificato 16 tipi di zanzare che sono prevalenti in climi ben più caldi come quelli del Sud America e in Asia. La causa? Secondo i ricercatori le temperature più calde potrebbero aver portato ad un maggior numero di zanzare comprese quelle provenienti da aree in cui possono trasmettere malattie, dalla Dengue al virus Zika. "Se la fredda Scozia ha una tempesta di zanzare vuol dire che qualcosa sta cambiando in peggio, è un brutto buon segnale", afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova. "Sta avvenendo una ruralizzazione delle città, queste zanzare le trovavamo in campagna o in pianura dove c'erano ambienti favorevoli, ora le troviamo in città: in Brasile l'epidemia di Dengue è nelle grandi metropoli come San Paolo – ricorda – Le zanzare oggi sono presenti tantissimo nei centri abitati e le città italiane sono infatti piene di zanzare". "In questa ultima settimana a Genova abbiamo avuto 4 casi di Dengue – prosegue – tutti di importazione ma c'è un incremento. Le zanzare sono un grande problema e le temperature elevate certamente non aiutano", conclude Bassetti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2024