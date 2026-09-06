Zangrillo: “Vannacci? I generali come Dalla Chiesa sono quelli che mi piacciono”

(Adnkronos) – "Rimango della mia idea e aspetto che Vannacci ci dica qualcosa sulla sua visione dell'Italia e dello sviluppo del Paese. Finora mi pare che abbia fatto tanta propaganda ma che non ci siano molte idee". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato da Adnkronos durante il Forum di Cernobbio. "Mi aspettavo da questa occasione una descrizione, un'idea del programma politico di Futuro nazionale, ma non mi pare sia emerso nulla di rilevante", ha aggiunto Zangrillo, ricordando la ricorrenza del 3 settembre: "Abbiamo celebrato i 44 anni dalla morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io rimango dell'idea che quelli sono i generali che mi piacciono". Sul dibattito con Mario Monti "il professore ha richiamato Vannacci sulla necessità di avere una posizione chiara sulla storia di questo Paese e la sua posizione la condivido pienamente”.

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Pubblicato il 6 Settembre 2026