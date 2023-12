Zampognari sulle vie della transumanza, oggi musica a Foggia

Quest’anno, dopo incontri di divulgazione e animazione di diversi gruppi di musicisti con comunità parrocchiali (S. Pio X e SS Guglielmo e Pellegrino di Foggia), scuole (Istituto S. Giuseppe di Foggia e le quattro scuole medie di Cerignola) e famiglie (Palazzo Fornari a Cerignola), per la conclusione del progetto “Zampogna Felix” sono stati scelti i luoghi della confluenza dei tratturi più grandi della transumanza, il Tratturo del Re L’Aquila Foggia e del Celano Foggia, cioè il Cappellone delle Croci, Sant’Anna, Sant’Eligio. Qui oggi le Zampogne di Daltrocanto di Salerno suoneranno in maniera itinerante a cominciare dalle ore 18, – con un saluto nella chiesa di Sant’Anna- si fermeranno in piazza dell’Olmo ed entreranno nello spazio sacro di Monte Calvario. “Tanta era la connessione di Foggia e dei foggiani in ogni aspetto della vita quotidiana con i pastori provenienti dal Molise e dall’Abruzzo, data la secolare storia della Regia Dogana della Mena delle pecore”, dice Giustina Ruggiero, fra le promotrici del progetto. “La notte di Natale- aggiunge citando Michele Papa e i suoi studi economici del 1933- in Cattedrale, i pastori accorsi dai dintorni prendevano parte alla pittoresca processione del Christus. Il divin Bambino era portato nella chiesa dai pastori con giacche e gambali di rustiche pelli, con sulle spalle grossolani mantelli di grezza lana e un grosso cero in mano… Gente costretta alla lontananza dai propri cari anche in quella dolce festa familiare…” Ricorda anche le novene commissionate agli zampognari che suonavano davanti alle “fanoje d’a Madonna” già dall’8 dicembre (di cui hanno ancora memoria i settantenni di oggi) e che continuavano fino a Natale a diffondere le “pastorelle” di Sant’Alfonso nelle case e per le strade. L’Associazione “Cultura e Ambiente”, di cui Ruggiero fa parte, nata nel 1986 proprio per divulgare storie e tradizioni del nostro territorio, nel periodo natalizio ha da sempre scelto di far conoscere usi, costumi, musiche, tradizioni e cibi del patrimonio culturale di un territorio, il nostro, connesso con il Molise, l’Abruzzo, la Campania…

Da qualche anno il progetto “Zampogna Felix”, nell’imminenza del Natale, riporta la musica di quelli che discendono direttamente dai più antichi strumenti dell’uomo, ciaramella e zampogna, nei borghi (negli anni scorsi nel borgo Antico di Accadia e per le vie e nel santuario dell’Incoronata), nei conventi (nel 2022 nel Santuario della Consolazione a Deliceto), nelle comunità parrocchiali, nei teatri e nelle scuole. Famiglie, bambini, studenti, anziani partecipano ad incontri affollati dove si spiega, si racconta, si leggono testi, si confrontano ricette, si suona e si canta. A sostenere il progetto a volte i comuni, le parrocchie, le confraternite, le famiglie che accolgono con gioia i musicisti itineranti e soprattutto la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia che promuove sempre progetti socio-culturali di forte impatto.

Prima della pandemia un raduno di zampognari provenienti da molte regioni (anche dalla Sicilia) ha fatto risuonare con grande suggestione il Rione Fossi. L’anno passato due pullman hanno portato molti foggiani nel Santuario della Consolazione a Deliceto, con la partecipazione e lo scambio di saperi di gruppi pugliesi e campani, con danze popolari e i canti della Corale di S. Alfonso di Foggia.

Stasera alle ore 19 il corteo entrerà nella chiesa di Sant’Eligio, antica chiesa della Madonna di Loreto, dove viene fatta memoria di don Antonio Silvestri, un santo sacerdote che si è speso moltissimo in questa parte della città per gli ultimi e soprattutto per le donne.

Qui, ospiti della Confraternita di Sant’Eligio, i cantanti e musicisti di Daltrocanto (suoneranno un’antica zampogna menzetta calabrese con l’otre ancora in pelle) parleranno degli strumenti e racconteranno il Natale con i “cantastorie” Giustina Ruggiero e Michele dell’Anno e, se le varie epidemie invernali permetteranno, con la Corale di Sant’Alfonso diretta da Rosaria Curcetti. (p.l.)



