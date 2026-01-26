Attualità

Zalone resta re del box office, incassi record per oltre 73 milioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Checco Zalone si conferma 're' del botteghino e, alla quinta settimana di programmazione del suo 'Buen Camino', mantiene la prima posizione per tutto il weekend, incassando per un totale settimanale di 2.202.373 euro con 273.745 presenze. Complessivamente la pellicola – frutto del sodalizio artistico tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante – dal suo arrivo nelle sale, il giorno di Natale, ad oggi, ha totalizzato 9.142.643 presenze con un incasso record per il cinema italiano di 73.404.661 euro. 'Buen Camino' è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Oro supera i 5mila dollari l’oncia, è la prima volta

21 minuti fa

Italia nella morsa del maltempo, nuove piogge e nevicate in arrivo: le previsioni

35 minuti fa

Usa, almeno 7 morti per la tempesta invernale: 860mila persone senza elettricità

59 minuti fa

Iran, pugno di ferro contro i manifestanti: “Nessuna clemenza”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio