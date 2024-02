Yulia Navalnaya, sospeso l’account X della vedova dell’oppositore di Putin

(Adnkronos) – Il social network 'X', ex Tiwtter, ha sospeso l'account di Yulia Navalnaya, vedova del dissidente Alexei Navalny dichiarato morto venerdì nella colonia penale, dove era detenuto. Non è chiaro il motivo della sospensione dell'account di Navalnaya che, si legge, avrebbe ''violato le regole di X''. Nel suo ultimo post aveva detto che ''non mi interessa come commenta le mie parole l'addetto stampa dell'assassino'', riferendosi al portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov. "Restituite il corpo di Alexei e lasciate che sia sepolto con dignità, non impedite alla gente di salutarlo", aveva aggiunto. Infine aveva chiesto ''a tutti i giornalisti che possono ancora fare domande: non chiedete di me, chiedete di Alexei''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2024