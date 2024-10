Young Boys-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Inter di Inzaghi torna in campo in Champions League. I nerazzurri, alla terza giornata, volano in Svizzera per sfidare lo Young Boys. Nelle prime due partite Lautaro e compagni, reduci dalla vittoria contro la Roma in campionato, dopo i primi due turni di Champions sono ancora imbattuti avendo conquistato 4 punti frutto del pareggio a Manchester contro il City di Guardiola (0-0) e della vittoria di San Siro contro la Stella Rossa, battuta nettamente 4-0. Per lo Young Boys invece, squadra in piena crisi al terzultimo posto nel campionato svizzera, zero punti conquistati e nessun gol segnato. La squadra elvetica ha perso prima 3-0 in casa contro l'Aston Villa e poi contro il Barcellona 5-0. La sfida tra Young Boys e Inter è in programma oggi, mercoledì 23 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Luper, Niasse; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. All. Rahmen

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi Young Boys-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video, disponibile sia sulla piattaforma streaming che da smart tv.



Pubblicato il 23 Ottobre 2024