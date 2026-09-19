Yemen, gli Houthi: “Non siamo in guerra con l’Italia, non sostenga aggressioni”

(Adnkronos) – "Non siamo in guerra con l'Italia, né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro Paese o che sostenga atti di aggressione contro la nostra Nazione e il nostro popolo". Lo afferma all'Adnkronos Nasr al-Din Amer, vice capo dell'Autorità per i media degli Houthi (Ansar Allah) e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba. "Attualmente siamo in guerra con il nemico saudita, che da 12 anni assedia e attacca il nostro Paese", aggiunge Amer dopo l'attacco alla base aerea di Ta'if, in Arabia Saudita, in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.

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Pubblicato il 19 Settembre 2026