Yael Trepy migliora dopo l’incidente in piscina ma resta in prognosi riservata

(Adnkronos) – “Il giovane paziente Yael Trepy, ricoverato presso la Terapia intensiva Emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero”. E' quanto comunica l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in merito alle condizioni di salute del giovane gioatore francese del Cagliari, Yael Trepy. “Apiretico, prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria. Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere ancora riservata”, conclude il bollettino medico dell'Aou di Sassari. Il giocatore del Cagliari è ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari dal 16 agosto, quando, per cause in corso di accertamento è stato soccorso in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento. Trepy trascorreva alcuni giorni di riposo concessi dalla sociètà rossoblù dopo la partita di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l'Arezzo e avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti ieri insieme al gruppo di Fabio Pisacane.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026