Xylella sul Gargano, circoscritto il focolaio a Cagnano Varano

La presenza della Xylella fastidiosa pauca nel territorio di Cagnano Varano ha reso necessaria l’eradicazione di 331 piante di ulivo, tra le quali figurano anche 177 esemplari monumentali, sacrificati per contenere l’avanzata del batterio. L’area interessata dal focolaio è ora sottoposta a monitoraggio regolamentare, ma secondo quanto emerso nel corso dei lavori della IV Commissione consiliare regionale, la situazione risulterebbe al momento circoscritta e sotto controllo. Il tema è stato portato all’attenzione della Commissione dal consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, che ha promosso un’audizione con l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e con il direttore dell’Osservatorio fitopatologico Salvatore Infantino, con l’obiettivo di ottenere un quadro dettagliato delle azioni messe in campo dalla Regione Puglia per contrastare la diffusione del batterio, in particolare nell’area del Gargano. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il piano di intervento attivato dopo la scoperta del focolaio. Le misure adottate, ha spiegato Cera, avrebbero permesso di contenere la diffusione della malattia e di limitare l’impatto sul territorio. Il consigliere ha espresso soddisfazione per le rassicurazioni ricevute dagli uffici regionali.

Va sottolineato che l’area colpita dal contagio è attualmente delimitata da due naturali barriere fisiche: il mare da un lato e una vasta area boschiva dall’altro. Questi elementi paesaggistici costituiscono un presidio naturale che potrebbe contribuire a impedire un’ulteriore propagazione del batterio. Secondo le normative vigenti, tale area resterà soggetta a monitoraggio obbligatorio per un periodo minimo di due anni. A conclusione dei lavori della Commissione, l’assessore Francesco Paolicelli ha annunciato un’iniziativa di rilievo: l’imminente apertura di uno sportello Agea presso l’Assessorato regionale. Attualmente, una struttura di questo tipo è presente esclusivamente presso la Regione Lazio. Per concretizzare tale progetto, si sta accelerando l’iter per la firma del protocollo necessario alla sua attivazione. Nel corso del suo intervento, l’assessore ha anche manifestato la disponibilità della Regione a non opporsi all’eventuale nomina di un Commissario nazionale responsabile del coordinamento delle attività contro la Xylella. Tuttavia, ha ribadito che tale figura dovrà distinguersi per competenza elevata e preparazione adeguata a fronteggiare un problema così complesso. Ad oggi, infatti, non esiste ancora una cura in grado di debellare le infezioni causate dal batterio nelle piante già colpite. Proprio su questo punto il consigliere Napoleone Cera ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le azioni preventive, che richiedono una collaborazione stretta tra Regione, Comuni e associazioni agricole, con particolare attenzione al periodo primaverile, quando è cruciale intervenire tempestivamente per limitare la proliferazione della sputacchina, l’insetto vettore responsabile della trasmissione della Xylella fastidiosa. “Difendere l’olivicoltura pugliese – ha concluso Cera – significa proteggere non solo un settore economico fondamentale, ma anche il paesaggio e l’identità culturale della nostra regione. Rafforzare le misure di contrasto alla Xylella è quindi una priorità agricola, ma anche sociale ed economica per tutta la Puglia”.



Pubblicato il 6 Marzo 2026