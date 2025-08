XPENG guida la soddisfazione clienti EV in Europa e supera Tesla

(Adnkronos) –

XPENG raggiunge un nuovo traguardo nel panorama europeo della mobilità elettrica, posizionandosi al vertice dello studio 2025 condotto da USCALE GmbH sulla soddisfazione dei proprietari di veicoli elettrici. Per la prima volta, un costruttore cinese conquista la vetta di questa prestigiosa classifica, ponendo fine al lungo dominio di Tesla.

Il report si basa su oltre 5.000 interviste a conducenti EV in Germania, Austria e Svizzera, e mette in risalto le performance di XPENG in ambiti fondamentali come autonomia reale, rapidità di ricarica e contenuto tecnologico. Il Marchio ottiene risultati eccellenti anche nella fidelizzazione: l’81% degli utenti XPENG ha dichiarato di consigliare l’auto ad amici o colleghi, contro il 50% di media del settore. L’indagine mostra come XPENG abbia costruito una proposta solida e coerente, capace di rispondere alle esigenze concrete degli utenti europei. Il brand ottiene punteggi elevati in tutte le metriche di valutazione, in particolare per l’efficienza energetica e la qualità dell’esperienza digitale a bordo. “Il nostro approccio tecnologico integrato ci permette di risolvere problemi reali, come l’autonomia o l’affidabilità della ricarica”, ha spiegato Brian Gu, Vice Chairman & President di XPENG.



La distribuzione sul mercato italiano è affidata ad ATFlow, società specializzata nell’introduzione di brand automobilistici tecnologicamente avanzati. L’affermazione di XPENG nello studio USCALE conferma la validità della strategia di espansione europea e l’efficacia del posizionamento sul cliente come elemento centrale dell’offerta. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Agosto 2025