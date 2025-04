XPENG alla Milano Design Week 2025

(Adnkronos) –

XPENG fa il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano scegliendo il palcoscenico prestigioso della Milano Design Week 2025. L’evento, punto di riferimento internazionale per la creatività e l’innovazione, accoglie l’installazione XPENG #FUTUREMOBILITY, una mostra immersiva che racconta la visione del brand cinese per la mobilità del futuro. Presso l’ADI Design Museum, simbolo del design industriale italiano e custode del Premio Compasso d’Oro, XPENG espone due dei suoi progetti più rivoluzionari, incarnazione di un nuovo modo di intendere la mobilità tra terra e cielo. Al centro della scena troviamo la XPENG P7+, una berlina elettrica all’avanguardia che si distingue come il primo veicolo progettato integralmente attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Una combinazione di prestazioni, software avanzati e design futuristico che posiziona la vettura ai vertici della nuova generazione di smart car. Accanto alla P7+, XPENG presenta anche l’AeroHT X2, un innovativo veicolo volante già operativo in Cina. Utilizzato per servizi di computing e spostamenti urbani presso il quartier generale dell’azienda a Guangzhou (Canton), l’X2 rappresenta uno dei primi esempi concreti di urban air mobility applicata alla vita quotidiana. Il progetto è destinato a essere commercializzato in Cina e testimonia il passo deciso di XPENG verso soluzioni di trasporto tridimensionale. L’arrivo di XPENG nel nostro Paese è reso possibile grazie alla collaborazione con ATFLOW, importatore e distributore esclusivo del marchio per l’Italia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



