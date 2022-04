Xlausola sociale nella gara del servizio ristorazione negli ospedali

Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Puglia la mozione, di cui è primo firmatario il consigliere regionale del Pd Vincenzo Di Gregorio, con cui si impegna il presidente e la Giunta regionale ad assicurare l’applicazione della clausola sociale nella gara telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere e sanitarie, garantendo l’armonizzazione prevista dal capitolato d’appalto.

Inoltre, si chiede di rivolgere un’adeguata attenzione alla qualità dei pasti e del servizio offerto nonché alla valorizzazione della filiera alimentare corta e al coinvolgimento di tutte le imprese locali della filiera stessa; di verificare la possibilità di assicurare una sede di assistenza istituzionale al confronto tra le parti per l’applicazione della clausola sociale, territorio per territorio, Asl per Asl, affinchè il confronto garantisca il ricollocamento e la tutela salariale per tutti i lavoratori rinvenienti dal precedente appalto; ed infine di intraprendere tutte le iniziative volte alla verifica di un possibile percorso di internalizzazione del servizio e la conseguente stabilizzazione del personale addetto.

“Dopo la vicenda dell’ospedale Covid in Fiera a Bari, anche sulla mozione del Partito Democratico relativa al bando per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera è andato in scena il Pd di lotta e di governo. Quello che fa capo alla Giunta, che ha diretto le fila di una procedura pubblica di gara, e quello che arriva a chiedere, con il parere favorevole e l’impegno in Aula dell’assessore Palese, l’internalizzazione del servizio e la stabilizzazione del personale addetto. Un ridicolo e non imbarazzato gioco delle parti, l’ennesima dimostrazione di quel bipensiero di chi non ha una reale strategia e nemmeno uno straccio di idea per il futuro dei nostri figli. Tutto per capitalizzare una manciata di voti in più, con una visione del mondo che è più vicina a quella del passato Stato sovietico che non a un percorso di modernità e di vera e solida occupazione. Una commedia dell’assurdo, dove si entra a gamba tesa in un bando regionale con un atto di sindacato ispettivo che presenta anche profili di dubbia legittimità. Se, come ha candidamente ammesso Palese, la Giunta non ha nessuna competenza per revocare l’appalto di una gara, ancor di più non può condizionarla in una fase successiva con una contraddittoria clausola sociale”.Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

