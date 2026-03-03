Xiaomi, l’IA esce dallo schermo per arrivare in casa e in auto

(Adnkronos) – Il ritorno di Xiaomi al Mobile World Congress 2026 segna il passaggio definitivo dell'intelligenza artificiale dalla dimensione puramente digitale a quella fisica. Con il consolidamento dell'ecosistema "Human × Car × Home", l'azienda cinese dimostra come l'innovazione non sia più una questione di interfacce software, ma di integrazione profonda negli spazi vissuti dall'utente. Il perno di questa evoluzione è Xiaomi Miloco, il primo sistema di intelligenza domestica basato sul modello linguistico proprietario MiMo. A differenza delle precedenti iterazioni della smart home, Miloco non si limita all'esecuzione di comandi vocali, ma utilizza una percezione multimodale per interpretare il contesto ambientale, regolando in autonomia l'illuminazione, la climatizzazione e la pulizia degli spazi in base alle abitudini rilevate, mantenendo l'elaborazione dei dati a livello locale per garantire la privacy. L'espansione del concetto di mobilità intelligente trova la sua massima espressione nel debutto fisico della Xiaomi Vision Gran Turismo. Nata da una collaborazione con il creatore della celebre saga videoludica Kazunori Yamauchi, questa hypercar elettrica esplora soluzioni aerodinamiche avanzate e introduce il concetto di "Sofa Racer", un abitacolo progettato per fondere l'esperienza di guida con il comfort domestico e l'integrazione totale nell'ecosistema HyperAI. Accanto a questa visione futuristica, la Xiaomi SU7 Ultra e i nuovi monopattini della serie 6 confermano l'ambizione del marchio nel settore dei trasporti, dove la tecnologia diventa intuitiva e connessa, superando i confini del semplice veicolo per diventare un nodo della rete domestica. Sul fronte dell'imaging, la partnership strategica con Leica compie un ulteriore salto di qualità con il lancio dello Xiaomi 17 Ultra e del Leica Leitzphone powered by Xiaomi. La collaborazione, evolutasi in un modello di co-creazione end-to-end, ha portato all'introduzione di un sensore principale LOFIC da un pollice e del primo teleobiettivo ottico certificato Leica APO per il segmento mobile. Questi dispositivi non rappresentano solo il vertice tecnologico nella fotografia digitale, ma riflettono un'estetica ispirata alla leggendaria serie M di Leica, unendo materiali premium come la pelle testurizzata a prestazioni ottiche capaci di ridefinire gli standard della fotografia notturna e del dettaglio ad alto contrasto. Parallelamente all'hardware di consumo, Xiaomi sta accelerando la diffusione globale dei suoi grandi elettrodomestici intelligenti, trasformando condizionatori, frigoriferi e lavatrici in terminali attivi capaci di supportare proattivamente le necessità domestiche. Questa espansione è sostenuta da una solida strategia di produzione intelligente, culminata con l'apertura del nuovo polo produttivo di Wuhan. L'impianto si affianca alle fabbriche di smartphone ed EV del gruppo, creando un sistema manifatturiero integrato e digitalizzato che ha permesso all'azienda di ottenere il rating MSCI ESG "A". L'approccio di Xiaomi al 2026 delinea quindi un futuro dove l'IA non è più un accessorio, ma il tessuto connettivo di un'infrastruttura industriale e domestica sempre più efficiente e responsabile.

Pubblicato il 3 Marzo 2026