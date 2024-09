X Factor, Giorgia: “Da fan del programma, incredibile essere conduttrice”

(Adnkronos) – "Io sono fan del programma da sempre e continua a farmi impressione sentir dire che sono la conduttrice. Come è successo? Non lo so, mi sembra una follia…", così Giorgia durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor, che quest’anno condurrà per la prima volta. "Io sono una alla quale piace mettersi in discussione – spiega – Negli ultimi anni ho fatto qualche esperienza come la conduzione di Sanremo con quel gigante di Amadeus, che mi ha dato la possibilità di capire quanto mi piaccia farlo. Mi piaceva imparare cose nuove, dirle bene e misurarmi con questo. Farlo parlando di musica, circondata da musicisti, ed esser accanto a questi nuovi mi piaceva. Io ce la metterò tutta perché mi piace. C’è una dose di simpatia e professionalità, gruppo migliore non potevo trovarlo".

Dietro al tavolo dei giudici, ammette, non potrebbe stare. "Non sarei brava perché vado troppo in empatia con i concorrenti – spiega – Io mi incasinerei e non sarei brava a dire sì o n.o. Farei passare tutti e mi caccerebbero". Al posto suo infatti c'è un cast inedito con Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia e un ritorno, quello del veterano Manuel Agnelli.

X Factor torna dal 12 settembre prossimo su Sky e in streaming su Now, con un'edizione piena di sorprese. Saranno 13 le puntate che step dopo step incoroneranno il vincitore, durante la finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, in Piazza del Plebiscito, a Napoli, il 5 dicembre —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2024