X Factor, Giorgia conduttrice nel 2025? “Io ci tornerei, ma…” – Video

(Adnkronos) –

Giorgia tornerà al timone di X Factor nella prossima stagione? La cantautrice italiana, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ieri, domenica 23 febbraio, ha risposto alla domanda su un suo possibile ritorno alla conduzione del talent show Sky original, dopo il successo della precedente edizione. Alla domanda di Fabio Fazio riguardante il suo ritorno da conduttrice ad X Factor, Giorgia ha risposto: "Allora se mi chiamano mi sa di sì, ma non ancora non mi hanno chiamato eh…". E, con tono ironico, il conduttore televisivo ha replicato: "Non è che hai cambiato numero?", "No no, non lo cambio mai, infatti ce lo hanno tutti", ha concluso la cantautrice italiana, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 dove si è classificata sesta con il brano 'La cura per me'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Febbraio 2025