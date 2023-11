X Factor 2023, Morgan contro tutti: colpi bassi a Fedez e Francesca Michielin

(Adnkronos) –

Morgan contro tutti, con colpi proibiti a Fedez e Francesca Michielin nella quarta puntata live di X Factor 2023. Le eliminazioni di Selmi e dei Sick Teens nella serata ribattezzata 'Hell Factor' rischiano di passare in secondo piano rispetto al clima rovente che caratterizza lo show e in particolare il confronto tra i giudici. Protagonista assoluto Morgan, che alimenta polemiche e discussioni, con toni e battute rivedibili, dall'inizio alla fine. Dai rilievi alla programmazioni, con un riferimento a ''canzoni imposte", fino al prolungato botta e risposta con Dargen D'Amico, così catturato dalla diatriba con il collega giudice da trascurare il proprio ruolo. Morgan non risparmia nemmeno la conduttrice Francesca Michielin, colpita 'sotto la cintura' dopo la gaffe commessa una settimana fa in relazione al duetto tra Colapesce-Dimartino e Ivan Graziani. Quindi, il colpo basso a Fedez: "Sei troppo depresso per essere psicologo", la frase rivolta al rapper che recentemente a Che tempo che fa ha parlato dell'emergenza legata alla salute mentale, dopo i problemi affrontati nel recente passato, e che si sta spendendo in prima persona per l'aumento dei fondi destinati al bonus psicologo. Il riassunto della serata è nella frase di Ambra: "Non è un bello spettacolo quello al tavolo, stasera", dice l'unica donna della giuria, esprimendo un parere ampiamente condiviso sui social. L'hashtag #XF2023 domina tra le tendenze e abbondano i messaggi che stigmatizzano il comportamento di Morgan. "Morgan è Morgan,direte. Bisogna aspettarsi di tutto da Morgan, direte. E avete ragione. Ma vi giuro che difficilmente in vita mia ho provato una sensazione di squallore e schifo come quella che ho provato quando ha detto a Fedez 'sei troppo depresso per farmi da psicologoì", scrive un utente. "Morgan che dice a Fedez: 'Sei troppo depresso per essere psicologo'. Ma che schifo, come si permette, certe cose superano il limite", il post di un'altra persona. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2023