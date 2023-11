X Factor 2023, Francesca Michielin archivia Morgan: “Se n’è parlato troppo”

(Adnkronos) –

X Factor 2023 archivia Morgan con poche parole di Francesca Michielin nella puntata live di stasera. "E' stata una settimana complessa. Si è parlato tanto, pure troppo le cose si risolveranno fuori da qui nelle sedi più opportune. Parliamo di musica, che è la cosa che ci sta più a cuore. I giudici da questa sera saranno 3, concentriamoci sui giovani artisti", dice la conduttrice aprendo la puntata del talent su Sky. La conduttrice, dopo un medley per accendere lo show, prende la parola archiviando almeno per ora il caso relativo all'ex giudice: Morgan è stato silurato dopo la puntata della scorsa settimana, caratterizzata da polemiche e attacchi nei confronti della conduttrice e degli altri 3 giudici: Fedez, Dargen D'Amico e Ambra. Ora, dopo dichiarazioni e un prolungato botta e risposta, sulla vicenda sembra calare il sipario, almeno nella trasmissione che riprende per il rush finale verso l'epilogo previsto a dicembre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Novembre 2023