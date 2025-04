X abbandona i DM, presto sarà possibile scrivere e chiamare con XChat

(Adnkronos) – La piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, si prepara a una trasformazione significativa nel suo sistema di messaggistica. Secondo quanto emerso da una comunicazione interna pubblicata martedì da un ingegnere del software dell’azienda, il servizio di messaggi diretti (DM) sarà presto completamente dismesso. Tuttavia, ciò non rappresenta un abbandono della funzione di messaggistica: X introdurrà al suo posto un nuovo sistema avanzato denominato XChat. Zach Warunek, ingegnere del team di sviluppo di X, ha risposto a una domanda di un utente sulla possibile sostituzione delle richieste di messaggio, precisando che non si tratta solo di modifiche alle richieste, ma che “l’intero sistema dei DM verrà eliminato a breve”. Al momento non è stata fornita una tempistica ufficiale, ma Warunek è stato contattato da alcuni media per ulteriori dettagli. Le prime indiscrezioni su XChat erano già emerse nei mesi precedenti. L’account @xDaily, ad esempio, aveva pubblicato a inizio anno uno screenshot che mostrava un’icona “XChat” al posto della tradizionale sezione “Messaggi” nella barra laterale dell’app. A febbraio, Elon Musk aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe presto disattivato il proprio numero di telefono, utilizzando esclusivamente X per messaggi e chiamate. Altri elementi sono stati recentemente svelati da un leaker, che ha condiviso immagini raffiguranti una schermata di verifica tramite PIN, simile a quella utilizzata da applicazioni di messaggistica sicura. Un’ulteriore fuga di notizie, pubblicata mercoledì, ha rivelato nuove immagini e una panoramica delle funzionalità previste per XChat. Tra queste, figurano la crittografia end-to-end completa, la possibilità di trasferire file, di contrassegnare i messaggi come “non letti” e di eliminare singoli messaggi per tutti i partecipanti alla conversazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2025