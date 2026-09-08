Wurstel con pezzi di vetro contro i cani randagi

Un wurstel con pezzi di vetro all’interno è stato ritrovato intorno alle 22,30, a ridosso del centro di Stornarella. A segnalare il ritrovamento è stato un cittadino che ha fatto una fotografia e l’ha inviata al sindaco Massimo Colia. “Ieri sera ho ricevuto questa foto da un cittadino – ha ricostruito il primo cittadino – Stamani sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale anche per verificare la presenza di telecamere che possono aver immortalato l’autore del gesto pericoloso per qualsiasi animale”. La zona dove è stato ritrovato è frequentata, a quanto si apprende, da numerosi cani randagi a cui qualche cittadino fornisce cibo ed acqua.

“Quanto rinvenuto lascia senza parole: wurstel all’interno dei quali sono stati inseriti pezzi di vetro, con il rischio di provocare conseguenze gravissime agli animali che dovessero ingerirli – ha scritto il sindaco sui social – Un gesto di una crudeltà inaudita, che condanniamo con assoluta fermezza. Voglio ricordare animale che maltrattare o provocare la morte di un non è una bravata, ma è un reato con conseguenze anche penali molto serie”.

“Chi pensa di poter compiere gesti del genere nell’anonimato deve sapere che saranno effettuate tutte le verifiche possibili per individuare eventuali responsabilità – prosegue Colia – Invito i cittadini alla massima attenzione ea segnalazione immediatamente alle autorità la presenza di altri bocconi o alimenti sospetti. Chiedo inoltre a chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni utili di segnalarlo alle forze dell’ordine o alla polizia locale. Non esiste alcuna giustificazione per una simile barbarie. Stornarella non tollera gesti del genere”.



Pubblicato il 8 Settembre 2026