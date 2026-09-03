Wu (Roborock): “Puntiamo a essere leader in Italia per soddisfazione clienti”

(Adnkronos) – “L’ambizione che guida la nostra attività sul mercato italiano è la stessa che abbiamo per il mercato europeo: essere il brand numero uno, soprattutto in Italia. Dicendo questo, non intendo che miriamo a essere il primo brand soltanto per quota di mercato ma anche per il riconoscimento e la soddisfazione dei nostri clienti”. Così Frank Wu, vice president of Western Europe Roborock, intervenendo a Ifa 2026, la kermesse dedicata alle novità tecnologiche in svolgimento a Berlino dal 4 all’8 settembre. “Per raggiungere questo obiettivo l’impegno è importante -. prosegue Wu – Innanzitutto dobbiamo portare ottimi prodotti agli italiani e agli europei, motivo per cui stiamo annunciando i nuovi prodotti qui oggi. In secondo luogo, dobbiamo comunicare bene con i consumatori italiani. Penso infatti che il tasso di penetrazione di tutti i prodotti con Smart technology abbia un buon margine di crescita nel mercato italiano. Molti consumatori non sono ancora a conoscenza dei benefici che si possono trarre da questi prodotti”. “Come brand leader pensiamo infatti sia nostra responsabilità informare le persone sui benefici che si possono ottenere con questi prodotti – spiega – come li si può usare e come possono aiutare a migliorare la vita. Questo significa anche aiutare il consumatore a scoprire le migliori soluzioni su misura per lui. Il terzo punto riguarda poi la possibilità che vogliamo che il cliente abbia di toccare e sperimentare il nostro prodotto prima di fare la decisione finale di acquisto. Quest’anno spingeremo ancora di più la nostra penetrazione nel retail così da poter garantire questa possibilità ai clienti. Il quarto punto riguarda il nostro impegno a fornire un’assistenza e un servizio clienti ancora migliore. Queste saranno le nostre priorità in Italia”. “Per noi è un grande onore presentare le nostre novità all’Ifa quest’anno, dove abbiamo l’occasione di ribadire ciò che più conta per noi, e che resta invariato: ‘Rocking life with you’, il nostro slogan per questa edizione di Ifa che sintetizza il nostro impegno per provare a liberare i nostri consumatori dall’interminabile e ripetitivo lavoro domestico. È alla luce di questo proposito che sviluppiamo prodotti che risolvano quelli che sono i problemi dei nostri consumatori. Per questo stiamo portando nuove gamme di prodotti”. Il Vicepresidente Wu prosegue illustrando le principali novità in esposizione alla manifestazione berlinese: “Abbiamo compreso che è necessario prendersi cura non solo del soggiorno ma anche dell’esterno, del giardino e della piscina. Pensiamo sia importante trarre il meglio dalle tecnologie che già abbiamo, adattandola alle diverse esigenze. Nel caso della piscina, a richiedere maggiore attenzione sono gli angoli e la linea di superficie dell’acqua. Nel caso del giardino i problemi maggiori si hanno ancora una volta negli angoli e lungo i margini del prato. Si tratta di difficoltà che siamo fiduciosi di poter risolvere. Abbiamo quindi sviluppato Roborock RockAqua P1, il robot per la pulizia della piscina e migliorato il nostro tosaerba con LiDAR, per aiutare ulteriormente l'utente finale a gestire la casa. Stiamo anche aggiornando i nostri robot aspirapolvere e gli aspirapolvere per liquidi e solidi. Questo – conclude – per noi significa fornire un ecosistema, una soluzione completa che consenta ai consumatori di prendersi cura della loro casa, dal soggiorno al giardino, come un sistema integrato”.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026