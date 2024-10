Wta Pechino, vittoria per Errani e Paolini: volano in semifinale nel doppio

(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel doppio del Wta di Pechino. Le azzurre hanno battuto in tre set la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 7-5 4-6 10-8 in un'ora e 51 minuti di gioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



