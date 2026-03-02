“Wow, c’è un missile in cielo”, il video surreale dall’aereo

Attualità

(Adnkronos) – "Wow!". Passeggeri a bordo di un aereo di linea avvistano quello che a tutti gli effetti sembra un missile balistico. Dal finestrino, come mostra il video che rimbalza sui social, si vede il missile in traiettoria verticale tra le nuvole. I passeggeri che assistono alla scena non sembra granché preoccupati, nonostante la distanza relativamente ridotta. 
