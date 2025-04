World Press Photo, nella foto dell’anno un bambino mutilato a Gaza

(Adnkronos) – Il ritratto di Mahmoud della foto-giornalista palestinese Samar Abu Elouf è la foto dell’anno del World Press Photo Contest. Lo scatto ritrae un bambino di nove anni, Mahmoud Ajjour, gravemente ferito durante un attacco israeliano a Gaza City nel marzo 2024, mentre trova rifugio e supporto medico a Doha, in Qatar, il 28 giugno 2024. Mentre la sua famiglia fuggiva da un attacco israeliano, Mahmoud è tornato indietro per incitare gli altri ad andare avanti e in un'esplosione ha perso entrambe le braccia. "La famiglia è stata evacuata in Qatar dove, dopo le cure mediche, Mahmoud sta imparando a usare i piedi per giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte. Oltre a questo, ha bisogno di assistenza speciale per la maggior parte delle attività quotidiane, come mangiare e vestirsi. Il sogno di Mahmoud è semplice: vuole ottenere delle protesi e vivere la sua vita come qualsiasi altro bambino", si legge sulla pagina Instagram del World Press Photo. Secondo la giuria internazionale questa fotografia "parla dei costi a lungo termine della guerra, dei silenzi che perpetuano la violenza e del ruolo del giornalismo nel denunciare queste realtà. Senza rifuggire dagli impatti fisici della guerra, la foto affronta il conflitto e l'apolidia da una prospettiva umana, facendo luce sui traumi fisici e psicologici che i civili sono stati costretti a subire, e continueranno a subire, a causa di uccisioni e guerre su scala industriale". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Aprile 2025