Nasce dalla collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati di Foggia e il Global Campus of Human Rights l’importante workshop sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che si terrà a Foggia venerdì 25 e sabato 26 novembre presso la sala Fantini di Confindustria, situata in via Valentini Vista Franco, 1. Il programma del workshop, intitolato “La struttura dei diritti e la procedura davanti alla Corte”, prenderà il via venerdì pomeriggio alle ore 14.00 con i saluti del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia Gianluca Ursitti, del direttore della Scuola Forense di Capitanata Ettore Palomba e del presidente di Confindustria Foggia Ivano Chierici. Nel pomeriggio sono previste due sessioni di lavori. La prima si svolgerà a partire dalle ore 14.30 e sarà incentrata sulla struttura dei diritti e il ragionamento giuridico, sulla applicabilità della Convenzione, sulla fase della giustificazione e sugli obblighi positivi. La seconda sessione di lavori inizierà alle ore 16,45 e tratterà della struttura dei diritti e del ragionamento giuridico. La giornata di sabato comincerà alle ore 09,30 con un focus sulla CEDU e sull’ordinamento interno, a seguire saranno approfonditi elementi di procedura. Relatori saranno Roberto Chenal, giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, e Adriana Caravelli, magistrata ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Firenze.“Il nostro auspicio è che ci siano alta partecipazione e forte interesse da parte dei colleghi avvocati. Oggi non si può più fare a meno di rapportarsi con la normativa CEDU, che resta una grande sconosciuta”, dichiara l’avvocato Gianluca Ursitti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. “Dobbiamo fare i conti con una interpretazione della normativa convenzionalmente orientata. Per tale ragione l’Ordine ha voluto offrire questa opportunità insieme al Global Campus of Human Rights, finalizzata a garantire ai colleghi una formazione di base”.La partecipazione al workshop è consentita a un numero massimo di 60 persone, per iscriversi – entro la scadenza del 22 novembre prossimo – è possibile compilare il modulo disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Foggia (www.ordineavvocatifoggia.it). La quota d’iscrizione è pari a 50 euro. Il corso è accreditato per 8 crediti formativi ordinari. L’evento è curato dal comitato organizzativo composto dagli avvocati Laura De Maio, Giovanna Paolisso eValerio Vinelli.Il Global Campus of Human Rights è un centro interuniversitario globale attivo nel campo dell’istruzione postuniversitaria sui diritti umani e la democrazia. Oltre i sette programmi di master regionali in diritti umani e democratizzazione, effettuati in diverse regioni del mondo e col cofinanziamento e il sostegno dell’Unione Europea, il Global Campus ha lo scopo di coordinare progetti e iniziative di educazione, formazione, ricerca e informazione nel campo dei diritti umani. Tra questi progetti, dal 2014, vengono organizzati corsi di formazione sulla tutela dei diritti umani presso la CEDU con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la comprensione e l’applicazione pratica dei principi fondanti e dei diritti sostanziali tutelati dalla CEDU col patrocinio dell’Unione Camere Penali italiane, Camera Penale veneziana, Fondazione Feliciano Benvenuti, Consiglio d’Europa e Ordine degli Avvocati di Venezia.

