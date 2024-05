Workshop con Matthew Lenton, a Roma dal 13 al 19 maggio

(Adnkronos) –

'From Rome to Glasgow, before The trial'. E' un progetto che mette in dialogo Matthew Lenton, regista della compagnia Vanishing Point (Glasgow) e la sua ricerca su Il processo di F. Kafka, con otto attori/attrici italiani (selezionati tramite call pubblica tra il 15 e il 25 aprile 2024) che parteciperanno ad un workshop da lui diretto. Dal 13 al 19 maggio 2024 presso la sede di Lottounico, a Roma in via Lanusei 3, saranno coinvolti anche l’attore/performer Sandy Grierson, collaboratore di Matthew Lenton, Aurora Peres (attrice italiana e artista associata della compagnia Vanishing Point), Edoardo Petretti (musicista) e Viola Damiani (fotografa e videomaker). Un progetto che vuole aprirsi al pubblico permettendogli di assistere ad alcune fasi del processo creativo in sala, per poi uscire e, insieme agli artisti coinvolti, camminare lungo l’acquedotto che costeggia via Lanusei, alla scoperta del quartiere e della sua storia. Da Roma a Glasgow, studiando Il processo di Kafka: si può essere condannati, senza condanna? Si può essere colpevoli, in assenza di reato? Sembra un paradosso. Eppure, la realtà che si apre di fronte alla nostra porta spesso lo è: bellissima, contraddittoria, spezzata, sola. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Maggio 2024