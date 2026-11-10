Workplace e audio-video, tramonta l’ufficio tradizionale e crescono investimenti in AI

(Adnkronos) – La trasformazione degli ambienti di lavoro aziendali e la progressiva superamento del modello d’ufficio tradizionale stanno guidando una ridefinizione strutturale degli investimenti tecnologici in tutta Europa. Secondo quanto emerge dall’indagine The Anywhere Workspace condotta da Sony Professional Displays and Solutions Europe tra i responsabili degli acquisti di tecnologie audio-video e display, l’87% delle aziende ha registrato un incremento costante della domanda di soluzioni AV negli ultimi tre anni. Il mutamento delle modalità lavorative ha generato l’esigenza di dotare gli spazi aziendali di strumenti diversificati: per il 68% delle organizzazioni, i requisiti tecnologici attuali dipendono strettamente dal tipo di progetto e dalla destinazione d’uso dei singoli ambienti, superando i vecchi standard omogenei del passato.

Le aree aziendali che assorbono la quota maggiore degli investimenti tecnologici sono le sale riunioni (56%) e gli spazi dedicati alla formazione (55%), seguiti da ambienti polivalenti e flessibili (48%). Questa differenziazione operativa si riflette nella richiesta di pannelli e schermi con specifiche tecniche differenti all’interno della medesima struttura: il 55% delle aziende richiede display di grandi dimensioni, mentre la domanda complessiva mostra una polarizzazione tra soluzioni ad alte prestazioni e prodotti di fascia media orientati all’accessibilità economica. Contestualmente, la sostenibilità rimane un criterio primario di scelta, con il 97% dei decision-maker che indica l’efficienza energetica come un parametro fondamentale nelle decisioni d’acquisto.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatici si attesta come il principale fattore di spinta per i nuovi budget aziendali, rappresentando una priorità strategica per la metà del campione analizzato. Tuttavia, garantire la durata nel tempo di tali tecnologie costituisce la sfida più complessa per il 59% dei responsabili tecnici. Nei prossimi due anni, il 62% delle imprese prevede di aumentare gli investimenti in soluzioni collaborative basate sull’IA, individuate dal 47% degli intervistati come il trend dominante del settore.

Analizzando l’evoluzione della progettazione degli spazi lavorativi, Adam Dover, Senior Trade & Corporate Marketing Manager di Sony Professional Displays and Solutions Europe, ha dichiarato: “L’ufficio tradizionale non esiste più. Le organizzazioni che continuano a progettare come se esistesse ancora sono destinate a dover sostituire le soluzioni ogni pochi anni. Oggi ogni spazio di lavoro risponde a esigenze differenti, e l’intelligenza artificiale continua a ridefinire le regole del gioco anche quando la progettazione è già avviata. Il nostro consiglio per le organizzazioni è di scegliere una tecnologia che possa essere aggiornata e gestita da remoto, invece di vincolare il proprio budget a qualcosa che diventerà rapidamente obsoleto. Per questo la flessibilità conta più di qualsiasi singola specifica: noi di Sony prendiamo in considerazione come verrà utilizzato uno spazio, non un singolo prodotto”.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026