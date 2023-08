Dopo una prima edizione di una giornata full immersion che ha portato a casa emozioni e soddisfazioni il Wood Film Fest torna con una tre giorni zeppa di contenuti.

Il WFF è un festival ma soprattutto come dice il nome “Fest” è una festa. Niente formalità, niente codice, tanta sostanza e tanta bellezza, questa è la semplice ricetta che il direttore artistico Roberto Moretto (della Jrstudio Cinema) e il co-fondatore Ugo Fragassi (della Soc. Coop. Agr. A.T.S. Monte Maggiore) hanno deciso di non cambiare e di sviluppare in un weekend lungo: 25-26-27 agosto dalle 21:00 presso il Cortile del Palazzo Baronale in Piazza Giuseppe Mazzini a Orsara di Puglia.

Perché Luci&Ombre? Questa edizione del festival si propone di portare alla luce i contrasti tra le luci della speranza e le ombre delle sfide che affrontiamo nel nostro rapporto con la natura. Attraverso l’arte e la scienza, cercheremo di sensibilizzare il pubblico e ispirare azioni concrete per preservare e proteggere il nostro pianeta.Realizzato nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission il WFF è co-finanziato da Soc. Coop. Agr. A.T.S. Monte Maggiore, Jrstudio Cinema e Lega Coop Puglia. Il festival vanta il patrocinio della Provincia di Foggia, del Comune di Orsara di Puglia, dell’Irbim cnr e di Lega Coop Puglia. Preziosa la collaborazione della Pro Loco e dell’Info Point di Orsara di Puglia.

Ogni serata sarà aperta da uno spettacolo di TeatroDanza che giocherà con il tema Luci&Ombre, il programma delle performance prevede “Marlène” prodotto da “Koreoproject” con Sara Bizzoca (25 agosto), “a flower is not a flower” prodotto con Residenza Artistica del Mibact e con il supporto di La Terra Galleggiante, Settimo Cielo, Laboratori Permanenti, Officine Caos con Amalia Franco (26 agosto) e “photons” prodotto dal TeatrodeiLimoni con Tommaso Bevilacqua, Graziana Cifarelli, Nicole Piemontese e Maggie Salice (27 agosto).

Essendo un “Film” fest non può mancare il Cinema. Ogni sera 3 cortometraggi che avranno come filo conduttore il tema “Luci&Ombre” saranno proiettati e premiati con menzioni d’onore dall’organizzazione. Il programma sarà disponibile a breve sui social del WFF, la giuria sta ancora valutando e selezionando le opere invitate e da invitare alla premiazione.

I bambini sono i benvenuti al WFF, il tema è globale, la selezione dei contenuti è per tutti. Saranno organizzati dei piccoli laboratori creativi a tema per i più piccoli.

Il CNR IRBIM (istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie Marine) oltre a patrocinare il Wood film festival interverrà durante la manifestazione con 3 contributi di Citizen Science (scienza per il cittadino) con ricercatori: Lucrezia Cilenti, Tommaso Scirocco e Antonietta Specchiulli.

L’arte sarà protagonista anche di questa seconda edizione, grazie alla collaborazione con il team di “Progetti Inutili”, infatti per tutti i giorni del festival saranno presenti le installazioni di tre scultori contemporanei, che con “Luci&Ombre” emozioneranno e accompagneranno le serate del WFF. Gli artisti che esporranno nel cortile di Palazzo Baronale sono: Francesco Petrone, Maria Pia Picozza e Toni Ripa, accompagnati dalla curatrice Chiara Guidoni.

A chiudere le serate la musica dal vivo selezionata secondo un solo criterio, il cuore e il territorio. Aprono le danze il 25 agosto gli Unza Unza Band, la loro musicalità viaggia dalla tradizione popolare di capitanata fino ad arrivare ad una World Popular Folk Music, a seguire, il 26 agosto, Marta dell’Anno e Andrea Marchesino, entrambi foggiani residenti da anni a Parigi ci allieteranno con un duo violino, chitarra e voci. L’ultima giornata, il 27 agosto, sarà chiusa dai Fanoya con Giacinto Brienza e Leone Tiso, ormai viaggiatori seriali ma con il cuore ad Ascoli Satriano. Quella dei Fanoya è una storia fatta di oggetti: un vecchio registratore Grunding, una tastiera Casio e un microfono.



Pubblicato il 25 Agosto 2023