Winter fit junior program: Sporting club sugli scudi

Si è appena conclusa la sessione invernale del FIT JUNIOR PROGRAM, progetto federale riservato ai ragazzi di ogni età che svolgono attività non agonistica.Lo Sporting Club San Severo ottiene lusinghieri risultati a livello regionale grazie al lavoro che quotidianamente svolge lo staff della Scuola Tennis del circolo cittadino, ma soprattutto grazie alla naturale propensione degli allievi che hanno scelto il tennis.Il progetto invernale proposto dalla Federazione Italiana Tennis è partito a Novembre con la fase provinciale e si è concluso domenica scorsa con le finali regionali.Dopo aver ben figurato a Foggia e a San Severo, sedi provinciali di svolgimento dei Tornei, si sono qualificati alle fasi regionali Giorgio Dell’Aquila, Pelosi Giuseppe e Sebastiano, Falcone Alfonso, Curatoli Simone.Le più grandi soddisfazioni sono però arrivate nella categoria SUPER ORANGE, categoria nella Antonio Mauro e Nicola Ferrucci, dopo aver superato la fase a gironi, si sono arresi rispettivamente ai quarti di finale ed in semifinale. Sempre in ambito maschile, grande risultato per Dario Marasco che si è arreso ai quarti di finale nel torneo GREEN.Grandi speranze sono riposte anche nel tennis rosa dello Sporting Club: Federica Dell’erba e Lara Conte, entrambe under 8, hanno raggiunto le semifinali classificandosi così tra le prime quattro tenniste di puglia nella categoria RED.Nella sessione a squadre del progetto FIT Junior Program, il circolo sanseverese ha portato alle finali regionali ben due squadre: -Nicola Ferrucci, Antonio Mauro, Federica Settanni e Alfonso Falcone nella categoria SUPER ORANGE MISTO; Lara Conte, Dell’Erba Federica, Sebastiano Pelosi e Vincenzo D’amato nella categoria RED MISTO.“Un gran bel risultato innanzitutto per i ragazzi e poi per tutto il movimento tennistico del nostro circolo. Il grande lavoro dello staff della Scuola Tennis, unitamente alla nuova struttura pressostatica a copertura dei campi da tennis, hanno permesso un continuo e costante allenamento che ha portato i suoi primi frutti.” Dichiara il Direttore Sportivo Antonello del Sordo.

Condividi sui Social!