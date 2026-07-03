Wimbledon, sorpresa Fonseca: eliminato da Safiullin

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Joao Fonseca eliminato a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, il tennista brasiliano è stato battuto dal russo Roman Safiullin, numero 132 del mondo, nel terzo turno dello Slam londinese. Fonseca, reduce dai quarti di finale conquistati nell'ultimo Roland Garros, è stato superato in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3. Match segnato fin da subito per il brasiliano, che fatica a trovare ritmo e lascia spesso l'iniziativa all'avversario, incassando un break dopo l'altro. Fonseca deve quindi salutare Wimbledon, che dopo i ko di Rublev, Shelton e Mensik perde un altro protagonista. Sorride Novak Djokovic, che si sarebbe scontrato con Fonseca prima dell'eventuale semifinale contro Jannik Sinner.

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Pubblicato il 3 Luglio 2026