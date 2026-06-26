Wimbledon, Sinner sfida serbo Kecmanovic all’esordio: il tabellone

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Jannik Sinner sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 51 del mondo, al primo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Lo ha stabilito oggi il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Il torneo prenderà il via lunedì 29 giugno 2026, sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club, con un montepremi ancora una volta da record: 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro). Sinner al secondo turno troverebbe il vincente del match tra il portoghese Nuno Borges e il qualificato americano Tristan Boyer. Per il numero 1 del mondo si prospetta il terzo turno contro il peruviano Ignacio Buse. Agli ottavi, incrocio con il norvegese Casper Ruud o derby con Luciano Darderi, testa di serie numero 14. Nei quarti, abbinamento possibile con il russo Daniil Medvedev. In semifinale, Sinner potrebbe trovare uno tra il canaese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e il serbo Novak Djokovic, numero 7 del tabellone. Sinner e Kecmanovic si sono affrontati in 4 occasioni. L'altoatesino ha vinto tutte le sfide. Il 24enne altoatesino, in particolare, si è imposto nell'ultimo confronto diretto andato in scena proprio sull'erba di Wimbledon nell'edizione 2024 del torneo: Sinner, al secondo turno di 2 anni fa, ha avuto la meglio in 3 set lasciando al rivale appena 7 game. Gli altri azzurri, a parte Sinner e Darderi, sono inseriti nella parte bassa del tabellone, presidiata dal tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 2. Flavio Cobolli, numero 9 del tabellone, debutta contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, esordisce contro il francese Quentin Halys. Lorenzo Sonego se la vedrà con l'argentino Tomas Martiun Etcheverry. Mattia Bellucci trova lo statunitense Zachary Svajda mentre Matteo Berrettini sarà impegnato in una sfida suggestiva con lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultima partecipazione a Wimbledon. Per quanto riguarda il singolare femminile, tre le azzurre in gara con la numero uno Jasmine Paolini, finalista nel 2024, e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw Major, che sono state inserite nella parte bassa del tabellone presidiata dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina. Elisabetta Cocciaretto è capitata nella parte alta del draw, dove c'è la numero uno Wta Aryna Sabalenka. Proprio la Cocciaretto esordirà con la cinese Xinyu Wang, mentre la Paolini, testa di serie numero 13, se la vedrà con la statunitense Robin Montgomery. Infine Tyra Grant affronterà all'esordio la britannica Katie Boulter.

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Pubblicato il 26 Giugno 2026