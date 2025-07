Wimbledon, Sinner passeggia contro Vukic e vola al terzo turno. Ora Martinez

(Adnkronos) –

Jannik Sinner domina sul Centrale e vola al terzo turno di Wimbledon. Oggi, giovedì 3 luglio, l'azzurro ha eliminato Aleksandar Vukic nel secondo turno dello Slam inglese. Prestazione solida e convincente del numero uno al mondo, che liquida la pratica in un'ora e 40 minuti con il punteggio di 6-1 6-1 6-3. Jannik affronterà al terzo turno Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp. Lo spagnolo ha battuto l'argentino Mariano Navone per 7-5, 7-5, 7-6 (8-6) in 3 ore e 16 minuti. Sinner fa capire le intenzioni già in avvio, trovando il break nel quarto game del primo set. Da lì, altri sei giochi consecutivi vinti dall'azzurro e primo parziale messo in cassaforte in 28 minuti, con tanto di doppio break immediato nel secondo set. Qui la musica resta più o meno la stessa. Jannik è impeccabile al servizio e solido in risposta. L'australiano, numero 93 del ranking, prova a variare soluzioni ma c'è poco da fare. In mezz'ora va via anche il secondo set. Il terzo è il più equilibrato, quello meglio giocato da Vukic, che tiene i primi turni di battuta con personalità e ottime prime di servizio. L'australiano sfiora il break (annullato due volte da Jannik nel quinto game), risponde con continuità ed efficacia e non si arrende alla superiorità del numero uno. La svolta arriva nell'ottavo game, quando Sinner strappa il break che lo porta a servire per il match e a chiudere l'incontro. La cosa si rivela più complicata del previsto, perché l'ultimo game è anche il più lungo: Sinner arriva al doppio match point con l'aiuto del nastro, ma Vukic li annulla entrambi e la sfida si chiude ai vantaggi, dopo altri tre match point annullati e un controbreak salvato dall'azzurro. Minimo sforzo, massima resa. Jannik c'è.



