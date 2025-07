Wimbledon, Sinner-Martinez oggi: match in diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi 5 luglio a Wimbledon per il terzo turno del singolare maschile. L'azzurro, numero 1 del mondo, sul Campo Centrale apre il programma affrontando lo spagnolo Pedro Martinez. Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2025