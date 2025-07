Wimbledon, Sinner e l’infortunio al gomito: cosa è successo

(Adnkronos) – Problemi per Jannik Sinner al gomito destro oggi, 7 luglio, nel match degli ottavi di finale di Wimbledon contro il bulgaro Grigor Dimitrov. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista per fastidi accusati dopo una caduta. Sinner è andato a terra nella fase iniziale del primo set, nel corso del quinto game. Da lì in poi ha accusato un fastidio al gomito destro e ha chiesto un medical timeout. Al fisioterapista, intervenuto all'inizio del secondo set, l'azzurro ha spiegato di avvertire problemi nel colpire di dritto e al servizio, in particolare con il movimento per piazzare una palla ad uscire. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Luglio 2025