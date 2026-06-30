Wimbledon, seconda giornata: da Serena Williams a Zverev, tutti i match e dove vederli

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Oggi, martedì 30 giugno, si disputa la seconda giornata di Wimbledon. Si giocano le partite della parte bassa del tabellone, sia maschile che femminile. C'è grande attesa per il ritorno in campo a 44 di Serena Williams, sette volte vincitrice sull'erba londinese, che chiuderà il programma sul campo centrale contro Maya Joint. Prima toccherà alla campionessa in carica Iga Swiatek e poi all'attesa sfida tra il beniamino di casa Jack Draper, opposto a Taylor Fritz. Esordio sul campo 1 per il campione del Roland Garros Alexander Zverev. In campo tanti azzurri: Jasmine Paolini e Tyra Grant tra le donne, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi tra gli uomini. Ecco il programma di Wimbledon oggi, martedì 30 giugno: Centrale, dalle 14:30 Townsend-Swiatek Frtiz-Draper Williams-Joint Campo 1, dalle 14 Blockx-Zverev Boisson-Rybakina Berrettini-Wawrinka Campo 2, dalle 12 Anisimova-Gjorcheska Virtanen-Shelton Svitolina-Snigur Navone-Cobolli Campo 3, dalle 12 Boulter-Grant De Minaur-Burruchaga Mensik-Samuel Non prima delle 17: Podoroska-Kostyuk Campo 12, dalle 12 Paoloni-Montgomery Bublik-Kokkinakis Eala-Zarazua Tiafoe-Atmane Campo 18, dalle 12 Day-Keys Khachanov-Harris Sweeny-Dimitrov Seidel-Noskova Campo 4, dalle 12 Valentova-Pliskoa Arnaldi-Halys Sonego-Etcheverry Osorio-Waltert Campo 5, dalle 12 Majchrzak-Tabilo Golubic-Shymanovich Starodubtseva-Blinkova Campo 6, dalle 12 Kalinina-Rakhimova Jacquet-Gaubas Erjavec-Jeanjean Griekspoor-Duckworth Campo 7, dalle 12 Mannarino-Droguet Bonzi-Diallo Ruse-McNally Campo 8, dalle 12 Hanfman-Mpetshi Perricard Birrell-Korneeva Kraus-Salehmeteva Molcan-Altmaier Campo 9, dalle 12 Shimabukuro-Faria Haddad Maia-Timofeeva Moutet-Giron Kudermetova-Samsonova Campo 14, dalle 12 Royer-Wendelken Munar-F. Cerundolo Mertens-Siegemund Lys-Shnaider Campo 15, dalle 12 Sakkari-Tauson Michelsen-Fearnley Collignon-Fils Vekic-Krueger Campo 16, dalle 12 Begu-Swan Dzumhur-Fery Navarro-Badosa Kopriva-Choinski Campo 17, dalle 12 Gibson-Bouzkova Humbert-Bergs Cirstea-Bejlek Popyrin-Lehecka Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 30 Giugno 2026