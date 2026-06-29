Wimbledon, proposta di matrimonio sul Centrale e Djokovic si invita

(Adnkronos) – Proposta di matrimonio sul Campo Centrale di Wimbledon e Novak Djokovic si invita alla cerimonia. Durante il match del primo turno del singolare maschile tra il fuoriclasse serbo e il cinese Yibing Wu va in scena una proposta di matrimonio. Un uomo chiede la mano della compagna, che dice 'yes': il matrimonio si farà. Djokovic, dal campo, assiste alla scena che movimenta la situazione sugli spalti. Il serbo chiede conferma ai diretti interessati: è effettivamente una proposta di matrimonio, quindi Nole dà la propria benedizione mimando un cuore e con un doppio police in su. A questo punto, conviene spingersi oltre. "Voglio un invito al matrimonio", dice l'ex numero 1 del mondo.

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Pubblicato il 29 Giugno 2026