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Wimbledon, Paolini non delude: batte Golubic in due set e vola al terzo turno

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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna a sorridere. Dopo il successo sofferto all'esordio contro Robin Montgomery, la tennista azzurra batte la svizzera Viktorija Golubic nel secondo turno di Wimbledon e avanza al terzo turno del torneo. La toscana si impone in un'ora e quaranta minuti di gioco con il punteggio di 7-6 6-4, mostrando un gioco aggressivo e grande solidità nei momenti cruciali del match (nonostante qualche errore di troppo). Il prossimo ostacolo a Londra sarà ora la greca Maria Sakkari, vincente oggi al tie-break contro l'uzbeka Kamilla Rakhimova. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

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