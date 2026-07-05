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Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista azzurro sfida il giapponese Shintaro Mochizuki – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno.  Sinner nei turni precedenti ha eliminato Kecmanovic, Borges e Brooksby, mentre Mochizuki, che arriva dalle qualificazioni, ha superato Basing, Quinn e Jodar.   La sfida tra Sinner e Mochizuki è in programma oggi, domenica 5 luglio, intorno alle ore 18, con il match che è fissato come terzo sul campo Centrale. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Wimbledon che sarà quindi il loro primo match.  Sinner-Mochizuki sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

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