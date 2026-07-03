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Wimbledon, oggi Sinner-Brooksby – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dai successi contro Miomir Kecmanovic e Nuno Borges nei primi due turni a Londra e la curiosità è che la sfida con il numero 81 al mondo si giocherà sul Campo 1 e non sul Centrale.   Il vincente della sfida troverà uno tra Jodar e Mochizuki.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Luglio 2026

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