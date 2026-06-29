Wimbledon, oggi si comincia: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

(Adnkronos) – Pronti, via. Inizia Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo Slam della stagione. Subito in campo il campione in carica Jannik Sinner, che aprirà le danze sul Centrale contro il serbo Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic e la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka: debutto anche per l'altro azzurro Luciano Darderi, reduce da un'operazione alle tonsille, ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno:

Centrale, dalle 14:30

Sinner-Kecmanovic Sabalenka-Kostovic Wu-Djokovic Campo 1, dalle 14 Ruzic-Raducanu Cilic-Medvedev Linette-Andreeva

Campo 2, dalle 12

Pegula-Vidmanova Zheng-Norrie Auger-Aliassime-Shevchenko Non prima delle 16:30: Korpatsch-Gauff

Campo 3, dalle 12

Jodar-Gill Ruud-Hurkacz Jacquemot-Osaka Non prima delle 16:30: Krejcikova-Klugman

Campo 12, dalle 12

Sawangkaew-Chwalinska Rinderknech-Tarvet Non prima delle 14:30: Muchova-Zakharova Nakashima-Pinnington Jones

Campo 18, dalle 12

Bencic-Stojsavljevic Muller-Paul Bautista Agut-Fonseca Fernandez-Tjen

Campo 4, dalle 12

Nava-Buse Parks-Dudeney Tirante-Marozsan Sierra-Bondar (doppio donne)

Campo 5, dalle 12

Trungelliti-Damm Kwon-Landaluce Oliynykova-Kessler Yastremska-Ito

Campo 6, dalle 12

Shapovalov-Carreno Busta Andreescu-Zhang Vallejo-Mejia Gasanova-Arango

Campo 7, dalle 12

Kovacevic-van de Zandschulp Borges-Boyer Stearns-Bartunkova

Campo 8, dalle 12

Vukic-Brooksby Medjedovic-Ofner Tararudee-Tagger Bouzas Maneiro-Potapova

Campo 9, dalle 12

van Assche-Fucsovics Ugo Carabelli-Merida Liu-Vandewinkel

Campo 10, dalle 12

Sorribes Tormo-Jimenez Kasintseva Xinyu Wang-Cocciaretto Walton-Prizmic de Jong-Hijikata

Campo 14, dalle 12

Mochizuki-Basing Non prima delle 13:00: Putintseva-Maria Struff-Baez Siniakova-Zheng

Campo 15, dalle 12

Cristian-Jovic Li-Sonmez Non prima delle 14:30: Quinn-Darderi Frech-Kalinskaya

Campo 16, dalle 12

Rublev-Safiullin Gaston-Tsitsipas Xu-Kasatkina Alexandrova-Udvardy

Campo 17, dalle 12

Svrcina-Tien Ostapenko-Dart Non prima delle 14:30: Davidovich Fokina-J. M. Cerundolo Jones-Parryff Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Giugno 2026