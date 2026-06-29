Wimbledon, oggi si comincia: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli
(Adnkronos) – Pronti, via. Inizia Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo Slam della stagione. Subito in campo il campione in carica Jannik Sinner, che aprirà le danze sul Centrale contro il serbo Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic e la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka: debutto anche per l'altro azzurro Luciano Darderi, reduce da un'operazione alle tonsille, ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno:
Centrale, dalle 14:30
Sinner-Kecmanovic Sabalenka-Kostovic Wu-Djokovic Campo 1, dalle 14 Ruzic-Raducanu Cilic-Medvedev Linette-Andreeva
Campo 2, dalle 12
Pegula-Vidmanova Zheng-Norrie Auger-Aliassime-Shevchenko Non prima delle 16:30: Korpatsch-Gauff
Campo 3, dalle 12
Jodar-Gill Ruud-Hurkacz Jacquemot-Osaka Non prima delle 16:30: Krejcikova-Klugman
Campo 12, dalle 12
Sawangkaew-Chwalinska Rinderknech-Tarvet Non prima delle 14:30: Muchova-Zakharova Nakashima-Pinnington Jones
Campo 18, dalle 12
Bencic-Stojsavljevic Muller-Paul Bautista Agut-Fonseca Fernandez-Tjen
Campo 4, dalle 12
Nava-Buse Parks-Dudeney Tirante-Marozsan Sierra-Bondar (doppio donne)
Campo 5, dalle 12
Trungelliti-Damm Kwon-Landaluce Oliynykova-Kessler Yastremska-Ito
Campo 6, dalle 12
Shapovalov-Carreno Busta Andreescu-Zhang Vallejo-Mejia Gasanova-Arango
Campo 7, dalle 12
Kovacevic-van de Zandschulp Borges-Boyer Stearns-Bartunkova
Campo 8, dalle 12
Vukic-Brooksby Medjedovic-Ofner Tararudee-Tagger Bouzas Maneiro-Potapova
Campo 9, dalle 12
van Assche-Fucsovics Ugo Carabelli-Merida Liu-Vandewinkel
Campo 10, dalle 12
Sorribes Tormo-Jimenez Kasintseva Xinyu Wang-Cocciaretto Walton-Prizmic de Jong-Hijikata
Campo 14, dalle 12
Mochizuki-Basing Non prima delle 13:00: Putintseva-Maria Struff-Baez Siniakova-Zheng
Campo 15, dalle 12
Cristian-Jovic Li-Sonmez Non prima delle 14:30: Quinn-Darderi Frech-Kalinskaya
Campo 16, dalle 12
Rublev-Safiullin Gaston-Tsitsipas Xu-Kasatkina Alexandrova-Udvardy
Campo 17, dalle 12
Svrcina-Tien Ostapenko-Dart Non prima delle 14:30: Davidovich Fokina-J. M. Cerundolo Jones-Parryff Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 29 Giugno 2026