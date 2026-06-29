Wimbledon, oggi primo turno Darderi-Quinn 6-7 – Diretta

(Adnkronos) – Day-1 a Wimbledon. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo torneo del Grande Slam della stagione. Luciano Darderi sfida l'ostico statunitense Ethan Quinn al primo turno a Londra.

Dove vedere la partita? Il match tra l'azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now. In serata, attesa per l'esordio del sette volte campione di Wimbledon Novak Djokovic.

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Pubblicato il 29 Giugno 2026