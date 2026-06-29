Attualità

Wimbledon, oggi primo turno Darderi-Quinn 6-7 – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Day-1 a Wimbledon. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo torneo del Grande Slam della stagione. Luciano Darderi sfida l'ostico statunitense Ethan Quinn al primo turno a Londra.  
Dove vedere la partita? Il match tra l'azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.  In serata, attesa per l'esordio del sette volte campione di Wimbledon Novak Djokovic.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Imprese, studio EY: 78% ha superato shock ultimi anni﻿ senza perdite significative

18 minuti fa

Treno regionale esce dai binari nel Fiorentino, evacuati i passeggeri: nessun ferito

24 minuti fa

Tumore vescica, Magenta (Palinuro): “Immunoterapia perioperatoria riduce rischio recidiva dopo intervento”

26 minuti fa

Rieti, ragazzo di 15 anni si tuffa nel fiume Velino e annega: recuperato il corpo

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio