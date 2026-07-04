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Wimbledon, oggi Paolini-Sakkari al terzo turno: orario, precedenti e dove vederla

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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la tennista azzurra sfida la greca Maria Sakkari al terzo turno dello Slam inglese. La toscana è reduce dai successi contro Golubic e Montgomery, mentre Sakkari ha superato Rakhimova e Tauson nei primi due match a Londra. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.  Tra Paolini e Sakkari c'è un solo precedente, risalente al Roland Garros 2021, con vittoria della tennista greca. Il match sarà il secondo, dalle 12, sul campo 3: inizierà dunque non prima delle 13:30 (dopo de Minaur-Svajda).   La sfida tra Paolini e Sakkari sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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