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Wimbledon, oggi Paolini-Sakkari al terzo turno – Diretta

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(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la tennista azzurra sfida la greca Maria Sakkari al terzo turno dello Slam inglese. La toscana è reduce dai successi contro Golubic e Montgomery, mentre Sakkari ha superato Rakhimova e Tauson nei primi due match a Londra.  
Dove vedere il match? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  In campo oggi anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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